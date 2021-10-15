الطيور المغردة في أوروبا مهددة بالانقراض

المصدر: برلين - (د ب أ)

أظهرت دراسة حديثة أن واحداً تقريباً من بين كل خمسة أنواع من الطيور في أوروبا مهدد بالانقراض، أو قريب منه.

ويتعلق الأمر بـ 110 أنواع من 544 نوعاً تم جمع بيانات عنها في القائمة الحمراء الجديدة التي نشرها الاتحاد الألماني للطبيعة والتنوع البيولوجي (نابو) أمس، استناداً إلى استطلاع لمنظمة «بيرد لايف» الدولية.

وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في عدد طيور 166 نوعاً آخرين، وينطبق ذلك بصفة خاصة على الطيور المغردة، مثل القبرة والدقنوش، بحسب القائمة. وأرجع خبراء حماية الطبيعة ذلك إلى فقدان مجالات حيوية وتزايد استخدام المواد الكيماوية في الأنشطة الزراعية. وقال مدير الاتحاد الألماني للطبيعة، لايف ميلر: «لا يزال تنوع عالم الطيور الأوروبي مهدداً بفعل تكثيف الزراعة والإفراط في استخدام البحار والقيام بممارسات غير مستدامة في إدارة الغابات، وبفعل التلوث والقتل غير المشروع لبعض الأنواع»، مضيفاً أن تغير المناخ يهدد حالياً المجال الحيوي لأنواع عديدة من الطيور.