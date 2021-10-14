وفاة معلمة في السعودية أثناء الحصة الدراسية

المصدر: البيان

انتهت حياة معلمة في السعودية بنهاية تدل على حسن الخاتمة، إذ وافتها المنية أثناء أداء الحصة الدراسية.

وذكر موقع «سبق» الإخباري أن الراحلة توفيت، اليوم، في مدينة الرياض أمام طالباتها بالفصل الدراسي إثر نوبة قلبية.

وأوضح والد المعلمة شيخة، المستشار الشرعي بمكتب المفتي العام للمملكة سابقاً، عبد العزيز عتيق المواش، أن ابنته أثناء الحصة الثالثة سقطت على الأرض.

وقال المواش: «على الفور باشرت مديرة المدرسة الموقف، وقامت بمساعدة المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقلها إلى المستشفى، لكن القدر لم يمهلها كثيراً».

وأضاف: «ولله الحمد، توفيت وهي صائمة»، مشيراً إلى أنها كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض.