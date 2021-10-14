بسبب "المقعد الأول" .. مصرع تلميذ ثانٍ على يد زميله في مصر

المصدر: البيان

لقي تلميذ مصري بالصف السادس الابتدائي، مصرعه داخل إحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر، بسبب خلاف حول أحقية كل منهما في الجلوس بالمقعد الأول في الصف، ليكون ثاني ضحية في مصر خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "ياسر 11 سنة" وزميله بالفصل؛ بسبب خلاف على أولوية الجلوس بالمقعد الأمامي. انتهى الأمر بجلوس الطالبين إلى جوار بعضهما لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وفقا لموقع مصراوي.

رفض الطالب جلوس "ياسر" بجواره مطالبا إياه "قوم من جانبي انت كده هتزنقني" لكن الأخير رفض الامتثال إلى طلبه "قوم انت أنا مش هقوم".

في ذلك الوقت انشغل "ياسر" بتناول الطعام فباغته زميله بضربة بالـ"كوع" في رقبته من الأمام ليتسبب في وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

تحفظت الشرطة على الطالب المتسبب في وفاة زميله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتوفي أمس تلميذ مصري بالصف الثاني الإعدادي في محافظة كفر الشيخ بعدما قضى أربعة أيام في غيبوبة بأحد المستشفيات جراء اعتداء عدد من زملائه عليه نتيجة خلاف حول أحقية كل منهم في الجلوس بالمقعد الأمامي في الصف.