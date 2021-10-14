السعودية.. عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد حضوريًا
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا».
وأضاف: «مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي،واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح،وإبراز تطبيق توكلنا».