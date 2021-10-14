السعودية.. عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد حضوريًا

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور ‏النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.‏

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ اليوم فروع ‏الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا».‏

وأضاف: «مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي،واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح،وإبراز ‏تطبيق توكلنا».‏