«نساء في الفضاء» في روائع فنية «ترابية»

المصدر: إعداد: نهى حوا

على مدار أربعين عاماً، كان فنان الأرض الأمريكي من كانساس، ستان هيرد، يستخدم الأراضي الزراعية والمراعي والحقول العشبية، وأي مساحات كبيرة من الأرض المفتوحة، كقماشة لأعماله، مبدعاً أعمالاً ترابية، يمكن رؤيتها بشكل أفضل من السماء.

بالنسبة إلى إبداعه المقبل، الذي يظهر لأول مرة في «وودروف بارك»، وسط مدينة أتلانتا، فإن الفنان البالغ من العمر 71 عاماً، يستلهم إعماله من السماء. وتمتد قطعته الفنية الأخيرة على مساحة 4800 قدم مربعة، وتتزامن مع «اليوم الدولي للطفلة»، كما مع الأسبوع العالمي للفضاء. ونظراً لأن موضوع هذا العام، هو «نساء في الفضاء»، فقد ابتكر هيرد صورة لرائدة الفضاء في وكالة ناسا، ستيفاني ويلسون، التي تحمل في جعبتها ثلاث رحلات فضاء، وتنتمي إلى برنامج «ارتميس» التابع للوكالة لاستكشاف القمر، الذي من المقرر أن يرسل أول امرأة إلى القمر في 2024.

وغالباً ما يدمج هيرد في أعماله، العناصر الموجودة، مثل الصخور، لإضافة بعد إلى قطعة ما.