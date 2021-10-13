عبرات خور دبي..صدى حكايات جمال المدينة

المصدر: إعداد - نهى حوّا

إذا كنت تخطط لقضاء أوقات في مدينة دبي القديمة، فإن ركوب العبرات، تلك المراكب الخشبية التقليدية عبر خور دبي، يعد أمراً لا بد منه، وفقاً لموقع «كوندي ناست ترافيلر» الأمريكي، فعدا عن كون العبرات وسيلة نقل سريعة ورخيصة، قد تكون من أكثر الطرق القديمة الساحرة، للتعرف على أجواء الحياة في المدينة.

فعلى ضفاف الخور، ترتسم الحياة في دبي عبر رحلات تلك المراكب الدؤوبة التي تجري على وقع صوت المياه ونعيق طيور النورس المرفرفة في الأجواء، راسمة صورة حية عن ذاكرة المدينة.

وعلى الرغم من أن ركوب العبرة بحد ذاته ليس بقصد التنزه، وقد يبدو صاحب المركب أكثر اهتماماً بنقل الزبائن من نقطة إلى أخرى على ضفتي الخور، يبقى ركوبها فوق مياه الخور المتلألئة مشهداً ساحراً، وتجربة خاصة لا مثيل لها.

ففي النهار، ترتسم حياة غنية متنوعة في المكان، من إبحار على مدار الساعة لمراكب وسفن خشبية ويخوت، إلى حركة تجارية نشطة على ضفتي الخور، وغالباً ما يستخدم السكان المحليون العبرات المتجمعة، إما في ديرة أو بر دبي، والتي تتسع لحوالي 20 شخصاً، لسرعة العبور وتجنب حركة المرور.