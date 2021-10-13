البشر استخدموا التبغ قبل 12300 عام

المصدر: (دبي ـ البيان)

اكتشف علماء دلائل على أقدم استخدام معروف للتبغ في العالم، وذلك في بقايا موقد بناه السكان الأوائل للمناطق الداخلية من أمريكا الشمالية قبل 12300 في صحراء سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وعثر الباحثون على أربع بذور متفحمة لنبات تبغ بري في بقايا الموقد، إضافة إلى أدوات حجرية وعظام بط. كما تم الكشف عن أقدم غليون تدخين عثُر عليه في ولاية ألاباما ويعود إلى 3300 عام. ويعتقد الباحثون أن أفراداً من البدو الرحل في موقع يوتا ربما دخنوا التبغ أو مضغوا ألياف النبات من أجل السمات التحفيزية التي يقدمها النيكوتين بداخله.

وقال عالم الآثار دارون ديوك الذي قاد البحث الذي نشر الاثنين الماضي في دورية (نيتشر هيومن بيهيفير) «على نطاق عالمي، التبغ هو ملك النباتات المسكرة، والآن يمكننا القول إن جذوره الثقافية تعود إلى العصر الجليدي». وانتشر التبغ في جميع أنحاء العالم بعد وصول الأوروبيين منذ أكثر من خمسة قرون.