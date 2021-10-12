السعودية.. أسد طليق في مدينة الخُبر

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات المختصة في السعودية اليوم "الثلاثاء" السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر، بعد تلقي بلاغاً عن وجوده في أحد شوارع المدينة.

وتمكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية السيطرة على الأسد الطليق، حيث تم التعامل معه وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الأسد، بحسب صحيفة الرياض.

في الوقت الذي اصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في وقت سابق العقوبات المغلظة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل الى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب اياً من المخالفات البيئية التالية: الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى، تكرار مخالفة قطع الأشجار او نقل تربتها او جرفها، أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى، إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، أو بقايا الحمولة والنفايات، التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، إلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي.

وكان قد أكد د. محمد قربان، الرئيس التنفيذي لـ المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، في وقت سابق، بقوله: لن نجامل في الفترة القادمة أي مخالف ولدينا قائمة مخالفات سترتبط ب (نفاذ) ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد، لسنا موجودين للحد من سعادة الناس.. وقريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها.. ويوجد لدينا في السعودية "محاكم بيئية".