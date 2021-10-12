إطلالة نادرة للملكة إليزابيت مستعينة بعصا

المصدر: ا ف ب

استخدمت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الثلاثاء عصا للمشي للمرة الأولى في مناسبة عامة كبيرة أثناء حضورها قداساً في كنيسة دير وستمنستر بلندن.

ترجلت إليزابيث الثانية البالغة 95 عاماً من السيارة التي كانت تقلّها مع ابنتها الأميرة آن ممسكة بعصا سوداء، في مشهد نادر للملكة.

وكانت آخر مرة التقطت فيها صور للملكة مستعينة بعصا بعد خضوعها لعملية جراحية في الركبة عام 2004. ولم يذكر مكتبها أي سبب لاستخدامها الثلاثاء أداة المساعدة في المشي.

وتتمتع الملكة التي تعتبر الأطول جلوسًا على العرش بين ملوك بريطانيا بصحة جيدة عموماً في شيخوختها، وكانت إقامتها القصيرة في المستشفى لمشاكل في المعدة عام 2013 آخر نوبة مرض معروفة لها.

توفي زوجها فيليب الذي كان يُعرف رسمياً باسم دوق إدنبره في 9 أبريل الفائت عن عمر يناهز 99 عاماً، أي قبل أسابيع قليلة من عيد ميلاده المئة وبعد فترة من المرض.