تحذير جديد من هيئة الأرصاد المصرية بشأن الأمطار وحالة الطقس

المصدر: البيان

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً تحذيريًا جديدا يفيد باستمرار سقوط أمطار رعدية على البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود طقس خريفي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجميع أنحاء محافظات الجمهورية

وأوضحت الأرصاد الجوية أن ما تشهده البلاد نتج عن التغيرات الحادة والسريعة، والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيع الضغطية.

ووفقا لهذه التغيرات المناخية، أكدت الأرصاد استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء وخليج السويس. وطالبت الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغيرات الأحوال الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية نتوقع الآتي:

- استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتابعت هيئة الرصاد الجوية عبر صفحتها، من خلال منشور تحذير آخر: «أمطار متفاوتة الشدة ورعدية تهطل الآن على الفيوم والقاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والدقهلية».