مكارتني يحمل لينون مسؤولية تفكك «البيتلز»

المصدر: (لندن ـ رويترز)

قال بول مكارتني عضو فريق البيتلز الموسيقي الشهير، إنه كان يريد استمرار الفريق الذي تفكك في عام 1970 وإن الراحل جون لينون كان سبباً في هذا الانفصال.

وتباينت التكهنات حول سبب تفكك أشهر فرق البوب في العالم، من الاختلافات الفنية والخلافات القانونية إلى زواج لينون من الفنانة يوكو أونو.

وسيكون مكارتني (79 عاماً) ضيف الحلقة المقبلة من برنامج (ذيس كالتشرال لايف) على راديو الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ويتحدث فيها عما سماه أصعب فترة في حياته.

وقال مكارتني: «أنا لم أحرض على الانقسام. عضو فريقنا جوني هو من فعل ذلك... كانت هذه فرقتي، وكان هذا عملي، وكانت هذه حياتي، لذا أردت أن تستمر».

وعندما سُئل المغني وكاتب الأغاني عن قراره بالخروج من تلقاء نفسه، قال مكارتني للمحاور: «توقف عند هذا الحد»، قبل أن يذكر تفسيره لما حدث.

وأضاف: «لا.لا. أبداً... دخل جون إلى الغرفة ذات يوم وقال إنني سأرحل عن البيتلز... كان أمراً مثيراً جداً يشبه إلى حد ما الطلاق. تركنا إلى أن استعاد كل منا حياته الطبيعية».