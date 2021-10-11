دار الإفتاء المصرية توضح شروط جواز المعاملات المالية في البورصة

المصدر: إعداد: السيد رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الشروط الشرعية لجواز المعاملات المالية في البورصة.

وأوضحت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، مشيرةً إلى أن التعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحلَّه الله تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعها جائز شرعاً بشروط.

وذكرت أن الشروط الشرعية تتمثل في أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدِّرة الأسهم.

وأكدت أنه إذا كان ذلك بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي للأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً.

وبيَّنت أن علَّة التحريم ترجع إلى أن فيه نوع مقامرة وإخلالاً بالأسعار الواقعية للمؤسسات المالية والتجارية وتغريراً بالناس.

ونوَّهت بضرورة أن يكون المضارب في البورصة متمرساً ومتمهراً بما يضارب فيه أمواله حتى لا يخاطر بها.