حبس 3 متهمين في مصر بعد اكتشاف لقاحات كورونا في مصرف مياه

المصدر: أ ف ب

قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهمة الإهمال الجسيم، بعدما عثرت السلطات على آلاف من عبوات لقاح كوفيد-19 ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوبي البلاد.

وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته مساء أمس، على صفحتها في «فيسبوك»، أنها «تلقت كتاباً، الخميس 7 أكتوبر الجاري، من وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا (أكثر من 200 كلم عن القاهرة) على كمية من عبوات للقاح فيروس كوفيد-19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره».

وعاينت النيابة العامة مكان الواقعة، وقررت التحفظ على العبوات الملقاة، كما شكلت لجنة لجرد مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، وتبينت عجزاً بواقع 18400 عبوة، بقيمة تجاوز خمسة ملايين جنيه (نحو 318 ألف دولار).

وأكد البيان العثور على 13,412 عبوة ملقاة لكن غير صالحة للاستخدام، كما فُقد ما مجموعه 4988 جرعة. ولم يحدد البيان نوع اللقاحات.

وتم توقيف صيدلي وأمين مخازن سابق وسائق يعملون جميعهم مع وزارة الصحة، ويواجه الموقوفون تهمة الإهمال الجسيم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن مصر سجلت أكثر من 312 ألف إصابة بكوفيد و17695 وفاة في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، وتسعى الحكومة لتطعيم 40% من المصريين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً قبل نهاية العام الحالي.