زيارة غير منتظرة.. دب يفاجئ عائلة في غرفة النوم

المصدر: البيان

اقتحم دب أسود يزن 270 كيلوجراماً غرفة نوم عائلة في فورت ماكموري شمالي مقاطعة ألبرتا الكندية. وسمعت العائلة صوتا غريبا قادما من غرفة النوم، إلا أن المفاجأة كانت لدى معرفتهم مصدر ذلك الصوت، إذ عثروا على دب يتحرك في المكان.

وفي حديث لموقع "سي بي سي" الكندي، قال ربّ الأسرة شون ريدي: "ظننت الصوت صادرا عن أبنائي الصغار، ولكني تفاجأت بدب في غرفة النوم يتحرك قرب المكتب، ويسقط وعاء زجاجيا".

وخطر على بال شون أن يغلق باب الغرفة على الدب وذلك لدفعه للخروج من النافذة.

وبحسب شون فإن الدب لم يبدِ أي مقاومة أو يتحرك بطريقة عدائية، إذ يكون هذا الحيوان وفقا له كسولا ومتعبا في مثل هذا الوقت من العام.