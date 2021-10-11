تحذير مهم من الأرصاد الجوية في مصر بشأن منخفض السودان

المصدر: البيان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية أفراد المجتمع في مصر من تأثر الرؤية على الطرق بسبب "منخفض السودان" الذي سيؤثر على الطقس في البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن "منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا"، مشيرة إلى أن "منخفض السودان يعتبر بمثابة كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع". بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وتمتد الكتلة الهوائية شمالا لتصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة، وترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة، كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة وقد تتساقط منه بعض الأمطار بكمية غير مؤثرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تأثر الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، لافتة إلى أنّ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يكون بين متر إلى 1.75 مترا، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 مترا بالبحر الأحمر.