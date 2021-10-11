مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل

المصدر: البيان

كشف مصدر أمني مصري عن أن شرطة المسطحات المائية، ورجال الإنقاذ النهري يواصلون عمليات البحث طوال الـ20 ساعة الماضية عن الميكروباص الذي أكد عدد من شهود عيان سقوطه في قاع النيل بالركاب من أعلى كوبري الساحل ظهر أمس الأحد.

وقال المصدر إنه لا توجد أي معلومات دقيقة عن الحادث حتى الآن، مؤكدا أن مصدر المعلومات في حادث كوبري الساحل شهود عيان فقط، ولا توجد صور أو فيديوهات تؤكد وقوع الحادث، موضحا أنها مجرد اجتهادات شخصية من بعض شهود عيان. وفقاً لـ "المصري اليوم".

وأضاف المصدر أن سيارة الميكروباص التي أكد بعض شهود عليان أنها سقطت من على كوبري الساحل «مفيش أي أثر عنها حتى الآن».

وكانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل ظهر أمس في النيل، انتقلت الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى مكان البلاغ، بصحبة رجال الإنقاذ النهري.

واستمع ضباط المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان لكشف غموض الواقعة، وروى أحد الأشخاص لحظة سقوط السيارة من كوبري الساحل، وقال: «الميكروباص خبط في السور الكوبري وسقط بالركاب والنيل محدش طلع تاني».

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة علمية البحث عن السيارة لليوم الثاني على التوالي، ودفعت الحماية المدنية بـ 8 لإنشات من الإنقاذ النهري للبحث عن السيارة والضحايا.

ووضعت الأجهزة الأمنية تعزيزات أمنية أعلى الكوبري بمحيط الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.