دبي فستيفال سيتي مول يستضيف فعالية «رايب باي ذا باي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق رايب الشهير عن إطلاق النسخة الأولى من فعالية «رايب باي ذا باي» المسائية رسمياً يوم بعد غد الساعة 4 عصراً، لتقدّم تجارب تسوق وتناول طعام في الهواء الطلق، وعروضاً ترفيهية مباشرة، بالإضافة إلى أنشطة عائلية ممتعة.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول حفلاً افتتاحياً ضخماً للفعالية، يضم ضيوفاً مميزين بالإضافة إلى عروض الإسقاط الضوئي والليزر والموسيقى في إطار عرض تخيّل، الذي حقق أرقاماً قياسية، كما يشمل الحفل عرضاً مميزاً للألعاب النارية مصمم خصيصاً للفعالية، يبدأ الساعة 8 مساء.

وتتيح فعالية «رايب باي ذا باي» الجديدة لسكان دبي وزوارها، من موقعها المميز في منطقة الواجهة البحرية الشهيرة والفسيحة لفستيفال باي، الاستمتاع بالطقس الرائع، وبمنظر غروب الشمس المذهل والمساحات الخضراء الوارفة، مع برنامج ترفيهي يومي وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من علامات التسوق، وتناول الطعام المحلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيموثي إرنست، مدير مجموعة الفطيم لمراكز التسوق: نتطلع للقاء سكان دبي في «رايب باي ذا باي»، المفهوم الفريد الذي ابتكرناه، حيث عمل فريقنا جنباً إلى جنب مع فريق رايب، لنضمن جمع أبرز الشركات والعلامات المحلية في دبي في مكان واحد، ونحن سعداء بالتعاون مع هذه الجهات الرائدة لتقديم تجربة استثنائية للضيوف، الذين نتطلع للقائهم في فستيفال باي.