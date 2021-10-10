مصري يسعى للمنافسة على جائزة أفضل مدربي البرمجيات في العالم

المصدر: د ب ا

يسعى مدرب مصري للمنافسة على جائزة "Lifetime Coach Award" التي تضم قائمة أفضل مدربي البرمجيات في العالم.

يأتي ذلك بعد حصول المدرب محمد عبد الوهاب الأسبوع الماضي على جائزة "Senior Coach Award" في المسابقة العالمية للبرمجة "ICPC" التي عقدت في روسيا.

وقال عبد الوهاب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأحد إنه بالحصول على جائزة "Senior Coach Award"، التي تضم 19 مدربا على مستوى العالم، أصبح لديه فرصة للمنافسة على جائزة "Lifetime Coach Award" والتي تضم ستة مدربين فقط على مستوى العالم.

وأضاف عبد الوهاب، الذي يعاني إعاقة، أنه أمضى 15 عاما في التدريب وقام بتدريب أكثر من 20 فريقا تأهل لـ icpc، مشيرا إلى تصنيفه ضمن أحسن 100 مدرب علي مستوي العالم.

ولفت إلى أن هدفه في الفترة المقبلة إعداد فرق عربية تبقى الأفضل على مستوى العالم كله في البرمجيات، كاشفا عن أن أمامه خمس سنوات للحصول على جائزة "Lifetime Coach Award" العالمية.

وكانت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة أكدت في بيان صحفي، تصنيف محمد عبد الوهاب من أحسن 100 مدرب برمجة على مستوى العالم، وأفضل المدربين في الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة البرمجة الجامعية الدولية هي مسابقة برمجة حسابية لطلاب الجامعات، تعمل خلالها الفرق المكونة من ثلاثة أفراد والتي تمثل جامعاتها، على حل أكثر مشاكل العالم الحقيقي من المسائل الرياضية من خلال البرمجة، والتي من أهدافها تعزيز التعاون والإبداع والابتكار والقدرة على الأداء تحت الضغط.