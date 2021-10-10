النيابة السعودية تستدعي امرأة تلفظت في فيديو بعبارات خادشة للحياء

المصدر: البيان

استدعت النيابة العامة في السعودية، امرأة بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

وأكدت النيابة أنه تم استدعاء المرأة، لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها، والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

وقال مسؤول في النيابة العامة، إن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

كما أهاب بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة العامة، والآداب العامة.