مصر .. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل مع محافظ الدقهلية في أول أيام الدراسة

المصدر: البيان

تصدر طفل مصري مواقع التواصل الاجتماعي ببراءته، في أول أيام الدراسة، وطلبه الغريب من محافظ الدقهلية داخل فصله، حين دخل في نوبة بكاء طالباً من المعلمين والمحافظ "الواجب عشان يروح".

وبدأت حينما كان محافظ الدقهلية يتجول بالمدرسة ويمر على الفصول، وإذا فجأة وجد نفسه أمام طفل يبكي داخل الفصل لعدم رغبته في استكمال اليوم الدراسي.

الطفل اسمه أحمد عبد الوهاب في الصف الأول الابتدائي، ظل يبكي أمام محافظ الدقهلية واستمرت عدسات المصورين في تصوير المشهد الطريف، وحاول المحافظ تهدئة الطفل وطلب من زملائه بالفصل أن يصفقوا له كنوع من التشجيع حتى يتوقف عن البكاء، لكنه استمر وقال للمحافظ بمنتهى البراءة والطرافة: "اديني الواجب عشان أروح".

الطفل ظل يسأل كثيراً عن والده، كي يحضر للمدرسة ويذهب معه للبيت، وبعد الموقف الطريف الذي حدث من الطفل أمام المحافظ، قالت المعلمة إن والده سيأتي بالفعل لاستلام الطفل.

الواقعة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول الرواد مقطع فيديو يظهر فيه الطفل يبكي ويتوسل لمحافظ الدقهلية كي يخرج من الفصل ويذهب لبيته، وكانت الجملة التي جعلت الطفل يتصدر مواقع التواصل خلال ساعات: "اديني الواجب عشان أروح .. عايز أروح والنبي ياعمو".