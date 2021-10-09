مصر.. وفاة لص بصعقة كهربائية أثناء السرقة

المصدر: البيان

توفي لص في مصر جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بالسرقة، وكثفت الشرطة المصرية تحرياتها لكشف هوية جثة اللص التي عثر عليها متحللة داخل كشك كهرباء بمنطقة العبور في القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم،تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فإن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية ذكرت أن اللص صعقته الكهرباء ولقي مصرعه في الحال.

وأخذت الأجهزة الأمنية بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى وزارة الداخلية، للتعرف على هوية المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها لتحديد هوية صاحب الجثة الذي لم يكن يحمل معه أي مستندات تدل على هويته.