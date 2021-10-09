السجن سنتين لطبيب «السجود للكلب» في مصر

المصدر: البيان

حكم القضاء المصري، اليوم، بالسجن سنتين على الطبيب عمرو خيري، المتهم في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«السجود للكلب».

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، بحبس متهمَين آخرَين، وإلزامهم بدفع تعويض 100 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة، إضافة لتعويض قدره 20 ألف جنيه للممرض صاحب الواقعة، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

كان النائب العام المصري قد أمر بإحالة ثلاثة: طبيبين وموظف بمستشفى خاص، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

وأوضح بيان النيابة أنهم أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويراً لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حساباً خاصّاً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.