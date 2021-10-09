وفاة "سيدة النحل الطنانة" التي التقت الملكة اليزابيث

المصدر: إعداد: نهى حوا

توفيت سيدة النحل الطنانة، جين بيشوب، التي شكلت معلماً مميزاً في مدينة "هال" البريطانية، عن عمر يناهز الـ99 عاماً. وقد عُرفت تلك السيدة المشرقة بارتدائها زي النحل من أجل جمع الأموال لصالح منظمة "ايج يو كي" الخيرية البريطانية التي تُعنى بكبار السن.

وتم تكريم بيشوب في عام 2013، كأفضل جامع تبرعات للعام في حفل توزيع جوائز "برايد أوف بريطانيا" إثر جمعها 125 ألف جنيه استرليني. وفي عام 2017، نالت وسام الامبراطورية في تشريفات العام الجديد. وعندما سئلت ما إذا كانت تنوي التقاعد، قالت: "لا يوجد مثل تلك الكلمة في قاموسي".

وتنقل صحيفة " ذا ميرور" عن بيشوب قولها في مقابلة عام 2017، إنها لم تكن ترغب في ارتداء زي النحل في البداية، لكنها عندما فعلت كان وقع الأمر على الناس كالصاعقة. وأثناء حفل تكريمها سألتها الملكة إليزابيث الثانية لماذا لم تكن ترتدي زي النحلة، فأجابت أنها كانت تنوي فعل ذلك، لكن كان سيتوجب عليها أن تدفع مقابل مقعدين على القطار.

وتعتبر بيشوب المرأة الثانية التي تمنح وسام "حرية هال" بعد الناشطة المناهضة للفصل العنصري هيلين سوزمان عام 1987.

وكانت قد افتتحت في عام 2018 مركز "جين بيشوب للرعاية المتكاملة" والذي يوفر الرعاية خارج المستشفى لكبار السن في هال.

وفي نعيها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ "ايج يو كي"، بام مورغان ديفيز: "كانت رائدة سواء في الطريقة التي جمعت بها الأموال أو في الطريقة التي جعلت الناس من جميع الأعمار يشعرون بالراحة، وكان يُفرحها عدد الأشخاص الذين يتذكرون التبرع بالمال في صندوقها في صغرهم، ثم يأتون مع أطفالهم أو أحفادهم ويقولون لها: "كنت أعطيك المال عندما كنت صغيراً".