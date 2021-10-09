لم تفلح بقتل والدها بدس السم له بالشيشة فسلطت عليه 3 مجرمين

المصدر: البيان

لم يكشف التحقيق حتى الآن الدوافع التي جعلت فتاةً تقدم على محاولة قتل والدها عبر دس السم له بالأركيلة "الشيشة"، وعندما لم تفلح بقتله أحضرت 3 شبان وقتلوه رمياً بالرصاص بعدما وعدتهم الفتاة بتمكينهم من سرقة منزل والدها.

وبحسب وزارة الداخلية السورية فإنه تم إعلام ناحية صيدنايا بتاريخ 28 سبتمبر الماضي بوجود جثة شخص متوف ببلدة حفير الفوقا إثر تعرضه لطلقة بالكتف وكسر بعظم الجمجمة. وعلى الفور توجهت دورية للمكان ومن خلال البحث والتحري اشتبهت الدورية بابنة المغدور التي تم إلقاء القبض عليها بعد تناقض أقوالها وتحدثها برواية غير مقنعة عن الحادثة.

وبالتحقيق معها اعترفت بمحاولة قتل والدها عبر دس السم له بالأركيلة. ولكن بعد فشلها قامت بالتخطيط لقتل والدها بالاشتراك مع 3 شبان "أحداث" مقابل تهريبها من المنزل بعد الحادثة والسماح لهم بسرقة منزل والدها بعد الحادثة.

وبالفعل حضر المذكورين للمنزل حيث اختبئ الأول خلف الباب وقام الثاني بقرع باب المنزل، وعندما خرج المغدور قام بإشغاله وقام الثالث بإطلاق النار مباشرةً على المغدور مما أدى إلى وفاته على الفور، ولم يتمكنوا من السرقة بسبب حضور عدة أشخاص لإسعاف المغدور ولاذوا بالفرار.

تم إلقاء القبض على الشبان الثلاثة ومصادرة قنبلة دفاعية وأداة حديدية، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بما نسب إليهم، كما اعترفوا بارتكابهم عدة سرقات بالبلدة المذكورة، وما زالت التحقيقات مستمرة معهم.