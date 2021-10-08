مصادرة "لامبورغيني" بعد ساعات من شرائها

المصدر: وكالات

صادرت الشرطة الدنماركية سيارة "لامبورغيني" بعد ساعات من شرائها بـ "310 آلاف دولار" بسبب تجاوز السرعة المسموح بها.

وتم رصد السائق العراقي المقيم في النرويج، وهو يقود سيارته لامبورغيني هوراكان، بسرعة 236 كلم/الساعة على امتداد طريق سريع تبلغ السرعة القصوى فيه 130 كلم/الساعة.

وبموجب قانون دنماركي، يمكن للشرطة مصادرة سيارات السائقين المتهورين وبيعها بالمزاد، مع تحويل الأموال إلى الخزانة الدنماركية، بالاضافة إلى تغريم صاحب السيارة لتجاوزه السرعة المسموح بها.

وقالت صحيفة "نوردجيسكي" إن الرجل كان قد اشترى السيارة قبل ساعات في ألمانيا مقابل مليوني كرونر "310 آلاف دولار".