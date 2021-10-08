مازال مجهول الهوية.. أمريكي يفوز بنحو 700 مليون دولار في اليانصيب

المصدر: البيان

في واحدة من أكبر ألعاب اليانصيب في العالم، وبعد نحو أربعين سحب من دون فائز، تطابقت تذكرة بيعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع الأرقام الستة كلها، وآلت جائزة يانصيب "باوربول" الكبرى لصاحبها الفائز بحوالي 700 مليون دولار، بحسب "يورونيوز".

وكانت الأرقام الفائزة مساء الاثنين الماضي هي 12 و22 و54 و66 69 وكانت كرة باوربول تحمل الرقم 15.

وقد ارتفعت قيمة جائزة باوربول الكبرى للعبة إلى 699.9 مليون دولار بعد مضي أربعة أشهر كاملة، من دون فوز أو استنفاد لمبيعات التذاكر، وهو ما جعلها تصبح سابع أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، حيث لم يفز أحد بالجائزة الكبرى للعبة منذ 5 يونيو.

وبحسب المسؤولين عن اللعبة في الولاية، فإن تذكرة صاحب الحظ السعي بيعت في متجر بقالة في خليج مورو، حيث سيختار الفائز بين الحصول على الأموال في شكل أقساط تدفع على مدى 29 عاماً، أو الحصول عليها نقدا بقيمة 496 مليون دولار، وكلا الخيارين يخضعان للضريبة.

وقال مسؤولو اليانصيب إن هوية الفائز لم تعرف بعد، إلى أن يتقدم بطلب رسمي. إلى ذلك بيعت خمس تذاكر فائزة بمليون دولار: اثنتان في ماساتشوستس، ومليون دولار واحد في كل من فرجينيا وفلوريدا وأريزونا.

ويتم لعب "باوربول" في 45 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو.