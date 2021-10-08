رائدة فضاء إلى محطة الصين الفضائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن طاقم المركبة الفضائية المأهولة التي ستنطلق قريباً إلى محطة الفضاء الصينية سيضم رائدة فضاء.

ونقلت مركبة الفضاء الصينية المأهولة «شنتشو –13» وصاروخ «لونج مارش -2» (CZ-2F Y13) في 7 سبتمبر الماضي إلى منصة الإطلاق لمطار «جيوتشيوان» الفضائي في محافظة قانسو بشمال غرب الصين، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن بيان صادر عن برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة نشرته شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeC. جاء في البيان أن كل المعدات والأجهزة في حالة جيدة ويشار كذلك إلى أنه سيجري اختبارها النهائي قريباً لتكون المركبة جاهزة لإطلاقها إلى المحطة الفضائية الصينية.

فيما لم تذكر وكالة الفضاء الصينية موعد إطلاق الصاروخ الحامل للمركبة المأهولة، فاكتفت بالقول إن المركبة ستنقل إلى محطة الفضاء الصينية 3 رواد فضاء، مشيرة إلى أن امرأة قد تدخل ضمن الطاقم الفضائي.