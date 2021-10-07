بعد دقائق من عقد القران.. يطلّق عروسه لأغرب سبب

المصدر: البيان

بعد دقائق من عقد القران، أقدَمَ عريس أردني، على تطليق عروسه، في نفس الجلسة وبحضور نفس المأذون الشرعي؛ لرفضها وضع الكمامة؛ بحجة أنها لا تريد أن" تفسد أحمر الشفاه".

وكان العريس قد طلب من عروسه وضع الكمامة، بعد أن أوعز له موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة، الالتزام بوضع الكمامة؛ مما دفعه أخيرًا للصراخ عليها قائلًا "أنت مبتسمعيش؟"، بعد أن كان قد همس لها أكثر من مرة لوضع الكمامة؛ لكنها كانت ترفض بحجة أن الكمامة ستفسد أحمر الشفاه الذي وضعته؛ وهو ما استفز العروس وشقيقها، وأدى لمشادة كلامية انتهت بالطلاق. ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر؛ إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضبًا دون أن يلتفت خلفه.