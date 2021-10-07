السعودية.. بيان من جامعة طيبة بشأن الفيديو المتداول لعضو هيئة التدريس

المصدر: البيان

أصدرت جامعة طيبة في السعودية بياناً حول ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وأوضحت الجامعة في بيانها رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها.

وأكدت الجامعـة اتخاذها كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر وفقا لما جاء فـي نظـام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير كما تهيب الجامعة كافة المنسوبين وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا الأنظمة ذات العلاقة.

وتوضح الجامعة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.