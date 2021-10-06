السعودية تعيد محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الـ 68 مليون ريال

المصدر: البيان

عقدت دائرة الاستئناف الأولى لقضايا الفساد المالي والإداري في السعودية، أولى جلساتها بالرياض للنظر في قضية واقعة الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، المتهم فيها 16 شخصا بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بنحو 68 مليون ريال، بعد أن صدر حكم البراءة بعدما تم النظر في القضية للمرة الثالثة بعد عودتها من المحكمة العليا مرفقة بـ16 ملاحظة من "الاستئناف".

وبحسب صحيفة عكاظ، وقبل 4 أعوام صدرت أحكام طالت المتهمين في القضية التي بدأ النظر فيها في أغسطس 2016 وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا، وغرامات تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.