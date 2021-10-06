عالمان يفوزان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021

المصدر: د ب ا

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الأربعاء فوز العالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021 لتطويرهما طريقة جديدة لبناء الجزيئات.

وقالت الأكاديمية إن عملهما قاد إلى تقدم الأبحاث الصيدلانية وجعل الكيمياء أكثر مراعاة للبيئة.

وتمكن ليست وماكميلان، اللذان يعمل كل منهما بشكل مستقل عن الآخر، من تطوير نوع جديد من التحفيز لتسريع التفاعلات الكيميائية يسمى "التحفيز العضوي غير المتماثل".

وأوضحت الأكاديمية أن مثل هذه المحفزات ضروري في البناء الجزيئي.

وقال جوهان أكفيست رئيس لجنة نوبل للكيمياء: "هذا المفهوم للتحفيز الكيميائي بسيط بقدر ما هو مبدع، والحقيقة هي أن كثيرين تعجبوا لماذا لم نفكر به من قبل".