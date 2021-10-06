سامسونغ تطلق غرفة إخبارية مخصصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: بونهاب

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات غرفتها الإخبارية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محاولة لتعزيز التسويق في العالم العربي.

وذكرت سامسونغ في وقت سابق من الأسبوع أنها أطلقت موقعا للغرفة الإخبارية المخصصة لـ 9 دول ناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والأردن والكويت ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق سامسونغ فيها غرقة إخبارية باللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أنها تشغل الغرف الإخبارية الدولية في جميع أنحاء العالم لإطلاع عملائها على إطلاق المنتجات الجديدة والأخبار الخاصة بها مثل أداء الأعمال والاستثمارات وغيرها.

وقالت سامسونغ إنها أطلقت الغرفة الإخبارية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاع العملاء هناك على آخر التحديثات والإعلانات الخاصة بها باللغة العربية في الوقت الحقيقي.

وتخطط سامسونغ من خلال إطلاق الغرفة الإخبارية لتعزيز وجودها في الدول الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي من المتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا وتشهد زيادة في قوتها الشرائية في المستقبل، مع توسيع نطاق التسويق لأكثر من 300 مليون شخص ناطق باللغة العربية.

وأظهر التقرير نصف السنوي للشركة أن سامسونغ تدير ما مجموعه 20 شركة تابعة لها في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما فيها مصنع لإنتاج التلفزيونات في جنوب أفريقيا، ويقع مقراها الإقليميان في الشرق الأوسط وأفريقيا في الإمارات وجنوب إفريقيا على التوالي.

وفي العام الماضي، بلغ عدد موظفي سامسونغ في الشرق الأوسط وإفريقيا 3,160 شخصا و554 شخصا على التوالي.

وتدير سامسونغ غرف إخبارية دولية بـ 17 لغةـ بما فيها العربية، تم تصميمها للولايات المتحدة والصين وأوروبا وغيرها.