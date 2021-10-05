هوبلو تطلق ساعة بيغ بانغ إنتيغرال من السيراميك بثلاثة ألوان

المصدر: البيان

بعد تصميمها المصنوع من السيراميك الأسود، أطلقت هوبلو ساعة بيغ بانغ إنتيغرال من السيراميك بثلاثة ألوان جديدة هي الأبيض، الأزرق الداكن والرمادي. تتّسم النُّسخ الجديدة جميعها بمقاومة الخدش والمتانة وبخصائص مضادة للحساسية. وتتّخذ هندستها شكل كتلة أحادية على هيئة سوار مدمج مع انصهار الحلقة الأولى بالعلبة، على نحو يرسّخ أسلوب هوبلو التكاملي القائم على استخدام مادة واحدة بلونٍ واحد.

يجسّد السيراميك، وهو من المواد التي ارتبط اسم هوبلو بها، الانصهار المثالي ما بين الصلابة والخفّة (إذ إنّه أصلب من الفولاذ بمرّتين إلى ثلاث مرّات، وأخفّ منه بـ30٪)· السيراميك مادّة عالية التقنيّة يصعب تصنيعها، وقد استُخدمت هنا لصنع العلبة والإطار وظهر العلبة والسوار. إنّها مادة منقطعة النظير تلائم البشرة تمامًا نظرًا لنعومة ملمسها، كما توفّر راحة فائقة عند ارتدائها بفضل موصليتها الحرارية المنخفضة.

وقد صُنعت الساعة بالكامل من السيراميك، فيما خلا وصلات الإطار، المصنوعة من مادة مركّبة سوداء أو زرقاء داكنة أو رماديّة، بالإضافة إلى العناصر المطاطية على التاج والأزرار الضاغطة، لتوفير راحة إضافيّة للمستخدم.

يُمكن التمييز بين ساعة بيغ بانغ إنتيغرال وغيرها من موديلات بيغ بانغ من خلال سوارها المدمج تمامًا، المنصهر مع العلبة البالغ قطرها ٤٢مم. ويمثّل هذا الموديل، الذي جرى إطلاقه في عام ٢٠٢٠، سابقة تاريخية بالنسبة إلى مجموعة ساعات بيغ بانغ البالغ عمرها ١٥ عامًا. بصمته الجمالية قوّية جدًّا، ما يجعله يُقرن على الحال بأسلوب بيغ بانغ. ثلاث حلقات: واحدة مركزية واثنتان جانبيّتان، كما أنّ الأسطح المصقولة والملمّعة، إضافة إلى الحلقات المشطوفة والمشطوبة، تمنح تأثير العمق والتباين نفسه بين العلبة ووصلة الإطار.

وتشمل التعديلات الأسلوبية الأخرى الأزرار الضاغطة، التي تحاكي تلك الموجودة على موديل ٢٠٠٥ الأصلي، والتي تمهّد حوافها المشطوفة والمشطوبة للسوار بلمسات الصقل والتلميع المتعاقبة. زوّد هذا الموديل بحركة HUB1280 الخاصّة من صنع هوبلو، بإصدارها الثاني، ذات الصياغة المختلفة عن سابقتها حركة اونيكو HUB1242. ويُضاف إلى التغييرات المذكورة غياب منصة الانفلات، ونظام تعبئة أوتوماتيكي أرفع مع حركة لا تزيد سماكتها عن 1.3 مم، وأربعة ابتكارات تقنية جديدة مسجّلة ببراءات اختراع (قابض الثواني المتأرجح، نظام الاحتكاك الخاص بالكرونوغراف مع ضبط لمحمل الكريات، نظام العجلة السقّاطة المثبّت مع أتراس أحادية الاتّجاه، ومجموعة المنظّم بنظام الضبط الدقيق). ويتميّز هذا الإصدار المحدّث من اونيكو بهندسة جديدة تُتيح تجميعًا أسهل ووظائف أوضح.

ماذا ستختارون إذًا، الأبيض الناصع أم الأزرق الداكن الكلاسيكي أم الرمادي الداكن كالتيتانيوم؟

هوبلو

يتم التعريف على هوبلو التي تأسست في سويسرا في عام 1980، من خلال إبداعها الذي بدأ بمزيج مبتكر للغاية من الذهب والمطاط. ينبع "فنّ الانصهار" هذا من خيال رئيسه البصري، جان-كلود بيفير، وقد دفعه الرئيس التنفيذي ريكاردو غوادالوبي إلى الأمام منذ عام 2012.

مهّد إطلاق موديل بيغ بانغ الأيقوني في عام 2005 الحائز على العديد من الجوائز الطريق لمجموعات رائدة جديدة (كلاسيك فيوجن وسبيريت أوف بيغ بانغ)، ذات تعقيدات تتراوح من البسيطة إلى المعقّدة للغاية، مما أسّس هوية دار صناعة الساعات السويسرية وضمن نموهها المثير للإعجاب.

حريصة على الحفاظ على خبرتها التقليدية والمتطورة، وتباعً لفلسفتها "كن أول ومختلف وفريد"، تبقى شركة صناعة الساعات السويسرية في الطليعة باستمرار، من خلال ابتكاراتها في المواد (ذهب ماجيك غولد المقاوم للخدش، والسيراميك في ألوان نابضة بالحياة، والصفير الأزرق) وإنشاء آليات خاصّة بها (اونيكو، ميكا-10، توربيّون).

تلتزم هوبلو التزاما كاملا بإنشاء علامة ساعات راقية ذات مستقبل حافل: مستقبل ينصهر مع الأحداث الرئيسية في عصرنا (كأس العالم فيفا™، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وفيراري) وأفضل سفراء عصرنا (كيليان مبابي، اوساين بولت، وبيليه).

اكتَشِف عالم هوبلو في بوتيكاتنا الموجودة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم: جنيف وباريس ولندن ونيويورك وهونغ كونغ ودبي وطوكيو وسنغافورة وزيورخ وعلى HUBLOT.com.

هذه المجموعة متوفرة في متاجر هوبلو في دبي مول ومول الإمارات ومارينا مول أبوظبي.