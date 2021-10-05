آخر صرعات مزج الأطعمة.. سمبوسة بالشكولاتة والفراولة

المصدر: دبي - البيان

عندما شارك مستخدم على تطبيق "تويتر" صورة لمطعم يقدم كعكات من عيدان آيس كريم، وجد بعض مستخدمي الإنترنت التجربة مثيرة للاهتمام، بينما طالب آخرون بترك طبقهم المفضل دون مساس به. والآن تقدم الإنترنت شيئاً جديداً لتقسم الناس بين مؤيد ومعارض، وهي: السمبوسة المغموسة بالشكولاتة والسمبوسة المغموسة بالفراولة.

ووفقاً لموقع قناة "نيوز 18" الهندي، تلك أحدث بدع مزج الأطعمة، وقد أصبحت "السمبوسة بالشوكولاتة" و"السمبوسة بالفراولة" منتشرة بشكل واسع على الإنترنت بعد أن شارك الصناعي هارش جوينكا مقطع فيديو عنها على "تويتر" في الأول من أكتوبر، معرباً عن استيائه.

الفيديو الذي تبلغ مدته 18 ثانية أثار ازدراء كثيرين إلى درجة أن مستخدم لتطبيق توتير طالب بضرورة سن قانون ضد مزج الأطعمة.

وتظهر في الفيديو سمبوسة شوكولاتة في علبة طعام موضوعة على مقعد دراجة، حيث يمكن سماع شخص يشرح بأنها "سمبوسة شوكولاتة" وأن الشوكولاتة تذوب. ثم بعد انقطاع، يظهر الشخص مجدداً ممسكاً بصندوق آخر يحتوي على سمبوسة فراولة بلون وردي فاتح. وفي لقطة مقربة لما داخل السمبوسبة، يوضح الشخص أنها مربى موزعة داخلها.