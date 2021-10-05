«باربي» رائدة فضاء

المصدر: (لندن -رويترز)

انطلقت، أخيراً، النسخة الجديدة من دمية الأطفال، باربي، وهي على هيئة رائدة الفضاء الإيطالية سامنثا كريستوفوريتي، في رحلة جوية على ارتفاع تنعدم فيه الجاذبية بهدف إلهاب حماس الفتيات الصغيرات حتى يتجهن لاحتراف العمل بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.

وبمناسبة أسبوع الفضاء العالمي الذي يبدأ من اليوم ولغاية العاشر من الشهر الجاري، إذ يخصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في الفضاء، تعاونت شركة ماتيل لصناعة لعب الأطفال مع وكالة الفضاء الأوروبية ومع كريستوفوريتي التي تتدرب الآن لرحلتها القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل.

وفي إطار المشروع، تم إطلاق الدمية التي تشبه رائدة الفضاء الإيطالية في رحلة تحاكي تدريباتها على انعدام الجاذبية في الفضاء من قاعدة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بألمانيا.

وبهذه المناسبة، قالت كريستوفوريتي (44 عاماً) «أرجو فعلاً أن نتمكن من خلال هذا الحدث من إثارة بعض الحماسة خاصة عند الفتيات الصغيرات فربما تشعل بعض الصور شرارة شغف في قلوبهن».