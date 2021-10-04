محكمة كويتية تلزم «حوحو» بتعويض كل متضرر من النصب العقاري بـ 5001 دينار

المصدر: البيان

قضت المحكمة المدنية الكويتية، في أول حكم قضائي صادر، عقب الحكم النهائي البات بإدانة المتهمين في أول قضية غسل أموال بالنصب العقاري المتهم فيها «عبدالعزيز حوحو» و5 آخرين جرى حبسهم.

كما قضت المحكمة، اليوم الاثنين، بإلزام المتهمين متضامنين بتعويض كل متضرر منهم بسبب العقارات الوهمية، والبالغ عددهم 163 مواطناً، بمبلغ 5001 دينار مؤقتاً. وفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية.

كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع مبلغ 3000 دينار كأتعاب محاماة.

وقال دفاع الضحايا المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي «أننا كنا مؤمنين بأن يحكم لصالح موكلينا الضحايا منذ فجر التحقيقات بهذه القضية».

وأضاف العطار قائلاً: «سنلاحق كل المتهمين بالنصب العقاري حتى يتم استعادة حقوق جميع الضحايا».