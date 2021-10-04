مصر.. فيديو يوثق لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة

المصدر: البيان

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق وفاة شاب أثناء صلاته بمقر عمله بمنطقة سموحة التابعة لمحافظة الإسكندرية

وعلق الكثيرون على الفيديو الذيتداوله رواد مواقع التواصل بشكل واسع بعبارات مؤثرة منها "حسن الخاتمة".

ورصدت كاميرات المراقبة الشاب أحمد السيد (39 عاماً)، وهو يعمل كفرد أمن بأحد المراكز بمنطقة سموحة، التابعة لمحافظة الإسكندرية، وذلك أثناء أدائه للصلاة وحيداً بمقر عمله وفق العربية نت.

حيث رصد الفيديو الذي تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة بالمركز، يوم الـ29 من سبتمبر الماضي، حيث أظهر الفيديو الشاب أثناء صلاته، وبعد سجوده سقط الشاب على سجادة الصلاة، وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأشار أقارب الشاب المتوفى لوسائل الإعلام المصرية، إلى أن الشاب أحمد السيد متزوج ولديه 3 أطفال ويقيم في منطقة الحضرة في أحد الأحياء بوسط الإسكندرية.

كما نعى أصدقاء الشاب بكلمات مؤثرة منها "ماذا بينك وبين ربك" و"من عاش على شيء مات عليه"، ومنهم من علق بـ"حسن الخاتمة"، وعلق أحد أصدقائه "أحمد مات ساجدا بين يدي الله.. وكنت تسعى على رزق أولادك وبنتك المريضة.. والله ما رأينا منك إلا كل خير.. محباً للقرآن ومحافظاً عليه وعلى صلاتك فعشت ومت عليها".