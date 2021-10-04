الكشف عن تمثال مذهب لجورج فلويد في نيويورك.. فيديو

المصدر: البيان

كُشف النقاب عن ثلاثة تماثيل لجورج فلويد، وبريونا تايلور، وجون لويس، يوم الخميس الماضي في ساحة الاتحاد في نيويورك.

هذه التماثيل التي صنعها الفنان غريس كارنابوشي هي جزء من معرض فني يُسمى"SEEINJUSTICE" (رؤية العدالة) وهو يُسلط الضوء على الكفاح المستمر من أجل العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

شقيق جورج فلويد، تيرينس فلويد، الذي شارك الفنان كارنابوشي، قال "عندما أنظر إليها، أقول إنها جميلة. لكنني أقول أيضاً التغيير. التغيير هنا. وأنا أتطلع لإنهاء هذه العنصرية البنيوية".

يذكر أن جورج بيري فلويد الابن‏، الرجلٌ الأمريكي من أصل أفريقي، قتلته الشرطة في أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.

وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاة فلويد، وعلى نطاق أوسع بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء، لتصبح عالمية فيما بعد.

نشأ فلويد في هيوستن بولاية تكساس.