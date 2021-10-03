فريق طبي أردني ينجح في فصل توأمين سياميين يمنيين في عملية نادرة

المصدر: ا ف ب

نجح فريق طبي أردني في إجراء عملية نادرة استمرت ثماني ساعات لفصل توأمين سياميين يمنيين في الصيف الفائت، بحسب ما أعلن الأحد في عمان الفريق الطبي الذي أشرف على إجراء العملية.

وقال رئيس الفريق استشاري طب الأطفال والمدير العام للمستشفى التخصصي حيث أجريت العملية الدكتور فوزي الحمّوري في مؤتمر صحافي "سجلنا انجازاً طبياً جديداً على مستوى المملكة، إذ نجح فريق طبي متخصص في المستشفى بإجراء أول عملية جراحية ناجحة في الأردن بفصل توأمين سياميين ملتصقين"، مشيراً إلى أنها "استغرقت ثماني ساعات".

ووصف الحمّوري العملية التي أجريت في الثالث من يوليو الفائت وشارك فيها 25 طبيباً واستشارياً وفنياً بأنها "نادرة ومعقدة". واشار إلى أن "الفريق الطبي وزّع الى مجموعتين بعد عملية الفصل".

وشرح الحموري أن "المراحلَ الخطرةِ أثناءَ الفصل الجراحي تمت بأفضلِ ما يكون"، واستُخدمت فيها "التقنيات الحديثةِ والأجهزةِ المتطورة، سواءً في إجراءات الفصل أو القطع أو الزراعة"، مما أتاح "تجنبِ النزفِ الكثير، وأسهمَ في تسريعِ عمليةِ التئامِ الجروح وبناءِ الجلد".

وأوضح إن "الطفلين أحمد ومحمد كانا قد ولدا في ظاهرة طبية نادرة، حيث إنهما متلاصقان عند منطقة الصدر والبطن ويتشاركان في الكبد والقفص الصدري والحجاب الحاجز وغشاء القلب، وكان فصل الطفلين ضرورةً طبية ملحة".

وأكد الحموري أن "المرحلة التحضيرية لهذه العملية استمرت خمسة أشهر، لمعالجة بعض الاختلالات المرضية لديهما والعمل على زيادة الوزن من خلال التغذية المكثفة للوصول الى الوزن المثالي لإجراء العملية".

وتولت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السادس من فبراير المنصرم نقل التوأمين السياميين من صنعاء إلى عمان في طائرة إسعاف جوي برفقة والديهما لإخضاعهما لعملية فصل جراحية عبر عملية إجلاء طبية.

وولد التوأمان في صنعاء في منتصف ديسمبر من العام الفائت، وتبلغ الأم من العمر 35 عاما.

وقال ممثل اليونيسف في اليمن فيليب دواميل حينها إن "اليونيسف تمكنت من تغطية النفقات الطبية واللوجستية لهذه العملية بفضل المساهمات السخية المقدمة من العديد من المانحين الأفراد من القطاع الخاص".

وكان مستشفى السبعين في صنعاء أعرب في 18 ديسمبر الماضي عن أمله في نقل هذين التوأمين اللذين كانا في حالة حرجة لإجراء عملية جراحية لهما في الخارج.

وقالت ماجدة الخطيب مديرة مستشفى السبعين لوكالة فرانس برس حينها إن الطفلين ولدا في حالة حرجة" اذ "أظهر مخطط صدى القلب أن لدى كل منهما قلبه الخاص به مع أن وضعية قلب أحدهما غير طبيعية".