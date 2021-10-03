عُمان.. صياد متهور يناطح الإعصار شاهين ويركب الأمواج مجازفاً بحياته "فيديو"

المصدر: البيان - أحمد قوجة

في مشهد يحبس الأنفاس، تحدى أحد الصيادين المتهورين الإعصار "شاهين" وركب قاربه مجازفاً بحياته وراح يناطح الأمواج العاتية التي كادت تقلب قاربه رأساً على عقب، في مشهد أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان. وتساءل البعض عن الفائدة من هكذا مجازفة خطيرة قد تفضي إلى مقتل الصياد. بينما تساءل آخرون عن مدى الصحة العقلية للصياد مطالبين بردع مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة.

ولم يشر رواد مواقع التواصل إلى مكان وزمان التقاط الفيديو.

ويذكر بأن الإعصار المداري "شاهين" يتمركز حالياً شمال وسط بحر عمان عند خط عرض 24.2 شمالاً وخط طول 58.6 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر عمان وتبلغ سرعتها حول المركز من 120 إلى 140 كم/ الساعة. ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العماني أن فرق الإنقاذ استجابت لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص داخل سياراتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة. وتمكنت من إنقاذ 25 شخصا، وجميعهم بصحة جيدة.