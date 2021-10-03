رفع الأثقال يحرق الدهون كما تفعل تمارين القوة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

من المعروف في مجال التمارين البدنية، أن اكتساب العضلات يأتي من ممارسة تمارين القوة، والتخلص من الدهون يأتي من تمارين القلب (الكارديو)، لكن دراسة صادرة عن جامعة نيو ساوث ويلز باستراليا، أخيراً، أظهرت أنه بإمكاننا فقدان حوالي 1.4 % من دهون الجسم بالكامل من خلال تمارين القوة وحدها، وما يماثل مقدار ما قد نفقده من خلال تمارين القلب أو الإيروبيك.

تقول أخصائية فيزيولوجيا التمارين الرياضية الدكتورة ماندي هاغستروم، في الجامعة: «أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أنه حتى تمارين القوة من تلقاء نفسها لا تزال تسبب فقداناً للدهون في الجسم دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي واعٍ أو ممارسة الجري».

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، جمعت هاغستروم وفريقها نتائج 58 ورقة بحثية، وقد عمل المشاركون في المتوسط لمدة 45 - 60 دقيقة تقريباً لكل جلسة بمعدل 2.7 مرة في الأسبوع لمدة خمسة أشهر.