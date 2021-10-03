الاستماع إلى «سوناتا» موزارت يهدئ الدماغ

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة نشرت أخيراً في مجلة «ساينتفيك ريبورتس» العلمية أن الاستماع إلى مقطوعة للملحن النمساوي فولفغانغ موزارت لمدة 30 ثانية، يساعد في تهدئة بعض مناطق الدماغ ويمكنه أن يخفف النوبات لدى المصابين بالصرع المقاوم للأدوية.

وأفادت الدراسة أن السوناتا التي لحنها موزارت يمكنها تقليل النشاط الكهربائي المرتبط بالصرع في الدماغ.

ووفقاً لموقع «غوود ينوز» الكندي، لفتت تلك المقطوعة الكلاسيكية التي يتم عزفها بـ4 أيادٍ، الانتباه لأول مرة في أوائل التسعينيات عندما وجدت دراسة أن الاستماع إليها أدى إلى زيادة في القدرة على التفكير المكاني. وقد تمت دراسة تلك النتيجة في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الصرع.

وفي دراستهم الأخيرة، استخدم الباحثون مخطط كهربية الدماغ على 16 بالغاً يعانون من الصرع المقاوم للأدوية، أثناء استماعهم إلى سلسلة مقطوعات من 15 إلى 90 ثانية، بما في ذلك سوناتا موزارت «كي 448»، وكان الاستماع إلى تلك الأخيرة، وليس أي مقطع موسيقي آخر، مرتبطاً بانخفاض عدد طفرات النشاط الكهربائي المرتبط بالصرع في جميع أنحاء الدماغ بمتوسط نسبته 66.5%.