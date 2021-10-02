السعودية.. القبض على مقيم نشر فيديو يتنافى مع الآداب العامة

المصدر: البيان

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على وافد نشر مقطع فيديو يتصرف فيه بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه وبعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل الاجتماعي يتضمن محتوى لمقيم يتصرف فيه بسلوكيات تتنافى مع الآداب والأخلاق الإسلامية، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشخص والقبض عليه.

وأوضح الرائد خالد الكريديس أن الشخص مقيم من الجنسية البنغلاديشية، في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.