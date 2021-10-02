شاهد.. كرسي طائر

المصدر: البيان

تمكن طلاب من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في كمبوديا، من صناعة مركبة طائرة على شكل كرسي.

ووفق سكاي نيوز يقوم هذا الكرسي الطائر المجهز بمقعد وثماني مراوح بالارتفاع إلى أمتار فوق سطح الأرض، إذا كان وزن الراكب لا يزيد عن 60 كيلوغراما، ويمكنه التحليق في الهواء مدة 10 دقائق لمسافة 0.6 ميل (1 كيلومتر)..

ووفقا للمخترعين، استمر العمل في صنع هذا الكرسي الطائر حوالي ثلاثة أعوام وبلغت تكاليفه بحدود 20 ألف دولار.

ويشير المخترعون الشباب، إلى أن مشكلة الحرائق المتكررة في مدينتهم والاختناقات المرورية دفعتهم إلى اختراع هذا الكرسي الطائر، فلعله يفيد رجال الإطفاء في مكافحة النيران في المباني العالية. وفي نقل الأشخاص.

وأنفق الشباب في المعهد الوطني للفنون التطبيقية في كمبوديا 20000 دولار (14000 جنيه إسترليني)، لتحويل كرسي المدرسة إلى طائرة بدون طيار، وتجهيزه بثمانية مراوح تسمح لها بالطيران على ارتفاعات تبلغ حوالي 13.1 قدمًا (أربعة أمتار).

وفي المستقبل، يأمل الفريق في تحسين التصميم ليحمل وزنًا أكبر ويطير أعلى، ويعتقد أنه يمكن لرجال الإطفاء استخدام الطائرة بدون طيار للوصول إلى الحرائق في الطوابق العليا من المباني يومًا ما.