"مفقود" يبحث عن نفسه في غابة!

المصدر: البيان

ذكرت صحيفة "إندبيندينت" البريطانية أن رجلا تركيا تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين، إلا أنه وجد نفسه "هو المقصود" بعد انضمامه عن غير قصد إلى فريق البحث الذي أرسل للبحث عنه.

وبحسب الصحيفة، تم يوم الثلاثاء الماضي الإبلاغ عن فقدان المدعو بيهان موتلو، الذي يعيش في إينغول بمقاطعة بورصة في شمال غرب تركيا.

وقالت عائلته إنها تقدمت للسلطات بطلب للبحث عنه، بعد غيابه (موتلو) وعدم عودته إلى المنزل من جلسة مع الأصدقاء، ولم يرد على المكالمات الهاتفية.

وذكرت الصحيفة التركية "ديلي صباح" أن المسؤولين قالوا إن موتلو (50 عاما) تجول في الغابة ولم يتمكن أصدقاؤه من العثور عليه.

وأرسل فريق بحث إلى المنطقة وانتهى به المطاف بمقابلته في الغابة، من دون التعرف على اسمه، وانضمامه للفريق للبحث عن الشخص المطلوب، وفقا للصحيفة.

وبحسب ما ورد لم يكن لدى المسؤولين أية فكرة عن أن موتلو هو الرجل الذي كانوا يبحثون عنه، بعد أن انضم إلى فريق البحث لعدة ساعات، قبل أن "يجد نفسه".

وتقول التقارير إن موتلو أدرك أنه الشخص الذي كان يبحث عنه الفريق، بعد أن بدؤوا في الصياح والمنادة باسمه.

وفي العام 2012، تورطت امرأة آسيوية كانت في زيارة لأيسلندا في حادثة مماثلة.

وتم الإبلاغ عن فقدها بعد أن فشلت في العودة إلى الحافلة السياحية الخاصة بها أثناء قيامها برحلة إلى المنطقة البركانية الجنوبية في أيسلندا بالقرب من وادي إيدجا بالجزيرة، وهي منطقة نائية ولكنها شهيرة للمشي لزيارة السياح.

انتظر سائق الشركة السياحية لمدة ساعة. وعندما لم تحضر المرأة، أبلغ الشرطة وتم إرسال فرق البحث إلى المنطقة بعد ذلك بوقت قصير.

بدأوا في تمشيط سفوح التلال القاحلة الخالية من الأشجار بحثًا عن امرأة آسيوية بمواصفات محددة وترتدي ملابس داكنة.

تم إلغاء البعثة فقط في الساعة 3 صباحا بعد أن تبين أن المرأة كانت في الحافلة طوال الوقت وشاركت في البحث، حيث لم يكن لديها أي فكرة أنها المعنية.