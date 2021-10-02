مصر.. راقصة شهيرة تتسبب في إيقاف معلم عن العمل

المصدر: البيان

عاقبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا في مصر، معلما بمدرسة الشهيد خيرت الثانوية بنجع حمادي بوقفه عن العمل لمدة شهرين.

وجاء العقاب بسبب قيام المعلم ومجموعة من التلاميذ في أحد فصول مدرسة الشهيد خيرت القاضي بمشاهدة مقاطع فيديو لراقصة شهيرة في مصر على السبورة التفاعلية خلال شهر نوفمبر 2020. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه المعلم وطالبين وهم يشاهدون فيديو على السبورة الذكية للراقصة، ما أثار غضب أفراد المجتمع وأولياء الأمور في نجع حمادي وأيضًا محافظات الصعيد.

ويقول المعلم، البالغ من العمر 59 عامًا، الذي ظهر في مقطع الفيديو، إنه دخل الفصل في حصة احتياطي، وشاهد طالبين يستمعون لفيديو على السبورة الذكية، الذي لا يجيد استخدامها، لكبر سنه، وطالب منهم اطفاء هذا الفيديو، لأنه مسىء، ولكنهما رفضوا ذلك، وأصر على طلبه، ولكن دون جدوى، وفوجىء بعدها، تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا أنه من المحتمل أن يكون ضغينة خطط لها بعض الطلاب ضده.