عصابة سرقة مجوهرات تستلهم جرائمها من «بينك بانثر»

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، أنها تمكنت من توقيف عضو في عصابة «بينك بانثرز» الدولية المتخصصة في سرقة المجوهرات، وهو مطلوب في ألمانيا لارتكابه عمليات سطو تزيد قيمتها على 811 ألف دولار.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأن الكرواتي الذي كان مطلوباً في ألمانيا بتهمة السطو باستخدام العنف عامي 2015 و2016 أوقف الشهر الفائت في برشلونة.

وأوضحت الشرطة أن «مجوهرات قيمتها الإجمالية 715 ألف يورو إضافة إلى مبلغ 1400 يورو نقداً فُقدت من جرّاء سرقاته».

ويتزعم العصابة أفراد من يوغوسلافيا السابقة، وأطلق عليها محققون بريطانيون في شرطة سكوتلاند يارد اسم «بينك بانثرز» (الفهود الزهرية) إثر سرقتها ماسة في لندن عام 2003.

وعمدت العصابة الى إخفاء الجوهرة في وعاء مستحضر تجميل، كما في أحد أفلام سلسلة «بينك بانثر» للمخرج بلايك إدواردز.