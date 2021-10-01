السعودية .. القبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بمكة

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية في منطقة مكة المكرنة القبض على 5أشخاص، سعودي و 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلبوا ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واصاف المتحدث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.