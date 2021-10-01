أمريكي يفتح مخرج الطوارئ ويمشي على جناح الطائرة وهي تسير في المطار

المصدر: البيان

أقدم مواطن أمريكي على فتح مخرج الطوارئ لطائرة قادمة من كولومبيا وسار على الجناح والطائرة كانت ما تزال تسير في مطار ميامي الدولي وتحاول الاستقرار في موقعها عند البوابة.

وأوضحت شرطة ميامي-داد أن الطائرة كانت قد هبطت وتحاول الاستقرار في موقعها عند البوابة. مساء يوم الأربعاء الماضي.

وبعد المشي على الجناح، قفز الرجل إلى منطقة محظورة، وادعى أنه في خطر، بحسب شبكة «سي إن إن».

هناك، واجه الراكب ضابط أمن وطلب المساعدة، واستمر في الادعاء بأنه ليس في أمان.

وقالت الشرطة في بيان إن الراكب اعتُقِل من قبل الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وأشار البيان إلى أن الراكب شعر بالمرض أثناء احتجازه، ونُقِل إلى مستشفى جاكسون ميموريال، حيث «حاول الفرار، وقاوم عناصر الشرطة جسدياً.

والرجل مواطن أميركي، وكان على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية الأميركية.

وأوضح البيان أيضاً أن الرجل لا يزال في المستشفى رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وسيتم حجزه لدى إدارة الإصلاح والتأهيل في ميامي - بمجرد خروجه من المستشفى.