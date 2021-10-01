"هذه الليالي المظلمة" يتوّج بجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي

المصدر: رويترز

فاز فيلم (هذه الليالي المظلمة) من البوسنة والهرسك بالجائزة الكبرى لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السابعة والثلاثين، التي اختتمت بالمدينة الساحلية مساء أمس الخميس.

كما حصد الفيلم جائزة أفضل سيناريو للثنائي فرانسوا ليونيل ونيفين سامردزيتش.

وذهبت جائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية للسوري أحمد الأحمد عن دوره في فيلم (الظهر إلى الجدار) فيما فازت الإسبانية بيترا مارتينز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (هذه كانت الحياة).

وحصل السلوفيني فينكو موديرندورفر على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه (طريق مسدود) بينما فاز بجائزة العمل الأول أو الثاني فيلم (هذه كانت الحياة) من إسبانيا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (الليل مكاننا) من فرنسا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 17 فيلما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير (القصر الشرقي) من لبنان فيما فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير (لا أحد) من رومانيا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفة لفيلمي (الوداع فيسنا) إنتاج مشترك بين سلوفينيا وأستراليا و(أُحب) من إيطاليا.

وفي مسابقة الفيلم العربي الطويل فاز بالجائزة الفيلم المغربي (مرجانة) من إخراج جمال السويسي فيما ذهبت جائزة العمل الأول أو الثاني للمخرج كاظم فياض عن الفيلم اللبناني (يوسف). ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السوري (المطران) إخراج باسل الخطيب.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة في هذه المسابقة التونسية نادية بوستة عن دورها في فيلم (الهربة) كما حصل السوري أحمد الأحمد على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (الظهر إلى الجدار).

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى السوري عبد اللطيف عبد الحميد عن فيلمه (الإفطار الأخير) فيما فاز بجائزة الإخراج المغربي إدريس الروخ عن فيلمه (جرادة مالحة).

